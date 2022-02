Termine Unternehmen 06:30 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.30 h Presse-Call, 14.00 h Analysten-Call) 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen (8.30 h Presse-Call, 10.00 h Analysten-Call) 07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen 07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (10.30 h Online-Pk) 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall, 11.00 h Pressecall) 07:30 DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen 07:30 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 NLD: Stellantis, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen 08:15 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 11:00 DEU: Fressnapf, Jahres-Pk (online) 11:00 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen 17:40 DEU: Patrizia, Jahreszahlen 18:00 FRA: Korian, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking Holding, Q4-Zahlen 22:05 USA: Ebay, Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe ITA: Saipem, Jahreszahlen ITA: Pirelli, Q4-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 02/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 02/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/22 10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/22 (endgültig) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie + Infektionsgeschehen und Impfentwicklung + 10.00 Sitzung des schleswig-holsteinischen Landtags mit Regierungserklärung zur Corona-Lage + 11.00 Beratungen im Bundeskabinett über Lockerungen der Corona-Reiseregeln geplant + 18.00 Livestream "Eine Stunde ZEIT mit Karl Lauterbach" u.a. zur Impfpflicht UKR/RUS/DEU: Weitere Entwicklung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine + Die Aussenminister der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen reisen gemeinsam nach Kiew. Geplant ist ein Besuch bis einschliesslich Freitag. + 11.00 Berlin: Sondersitzung Ausschuss für die Angelegenheit der Europäischen Union + 14.00 Berlin: Sondersitzung Auswärtiger Ausschuss + 16.00 Nato-Generalsekretär zu Besuch beim niederländischen Premier Mark Rutte + Feiertag in Russland (Tag des Vaterlandsverteidigers): Präsident Wladimir Putin legt einen Kranz an einem Kriegsdenkmal nieder 10:00 DEU: Online-Veranstaltung Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband (DWV) zu "Genehmigung von Elektrolyseuren" 11:00 DEU: Online-Pk Statistisches Bundesamt und Statistisches Landesamt Bayern zu Zensus 2022 11:00 EUR: Gericht der EU urteilt zu Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe wegen Untersagung der Übernahme von TNT Express durch UPS EUR: EU-Kommission stellt Lieferkettengesetz vor. Grössere Unternehmen in der EU sollen künftig bei Umwelt- und Menschenrechtsverstössen ihrer Lieferanten stärker in die Pflicht genommen werden. 18:00 EUR: Treffen der EU-Batterie-Allianz Pressebriefing von EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic, den EU-Kommissaren Nicolas Schmit und Thierry Breton sowie der stellvertretenden Industrieministerin Frankreichs Agnès Pannier-Runacher im Anschluss an das sechste hochrangige Treffen der Europäischen Batterie-Allianz. - Hinweis JPN: Feiertag, Börse geschlossen RUS: Feiertag, Börse geöffnet

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)