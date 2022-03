06:50 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 09:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk (online) - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Evotec, Kapitalmarkttag DEU: Helma Eigenbau, Jahreszahlen DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht ITA: Tim, Jahreszahlen Termine Konjunktur 09:00 HUN: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 02/22 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 02/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 02/22 16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid 16:00 USA: US-Notenbankchef Powell spricht bei Anhörung im Repräsentantenhaus 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 EUR: Diskussion der Hertie School mit EZB-Chefökonom Philip R. Lane zur europäischen Geld- und Inflationspolitik 20:00 USA: Fed Beige Book EUR: EU-Kommission legt voraussichtlich Leitlinien für die Haushaltspolitik der EU-Länder 2023 vor - Sonstige Termine DEU/EUR/UKR/RUS: Weitere Entwicklung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine + 11.00 IAEA-Gouverneursrat tagt zur Lage in der Ukraine + 15.00 Informelle Videokonferenz der EU-Finanzminister zur Umsetzung der Sanktionen gegen Russland + 15.30 Informelle Videokonferenz der EU-Landwirtschaftsminister zur Lage der Agrarmärkte nach der russischen Aggression gegen die Ukraine + Bundeskanzler Olaf Scholz zu Antrittsbesuch in Israel + Vorstellung des Global Terrorism Index 2022 + Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck weiter in Washington 03:00 USA: Erste offizielle Ansprache von US-Präsident Biden zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Kongresses 10:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt im Streit Warburg gegen Deutsche Bank zu Cum-Ex-Geschäften 11:00 DEU: Bundesbank, Pk Geschäftsbericht 2021 (online)

