Termine Unternehmen: 06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online, 12.00 h Analystencall) 07:30 DEU: BMW Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Jahres-Pk online) 07:30 DEU: Synlab, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen 08:00 GBR: Ferrexpo, Jahreszahlen 08:00 DEU: DMG Mori, Jahreszahlen 10:00 DEU: Volkswagen Marke, Jahres-Pk (online) 11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk (online) 14:00 DEU: Traton Jahres-Pk, München 17:45 DEU: Patrizia, Jahreszahlen (detailliert) 21:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen Termine Unternehmen ohne Zeitangabe: DEU: Teamviewer AG, Geschäftsbericht ESP: Wallbox, Jahreszahlen ITA: Saipem, Jahreszahlen USA: American Express, Investor Day Termine Konjunktur: 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 01/22 05:30 JPN: Industrieproduktion 01/22 (endgültig) 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 01/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 02/22 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 11:00 GRC: Arbeitslosenquote 01/22 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/22 13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/22 14:00 POL: Leistungsbilanz 01/22 14:00 POL: Verbraucherpreise 02/22 15:00 USA: NAHB Index 03/22 15:00 USA: Lagerbestände 01/22 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) - Sonstige Termine: DEU/UKR/RUS: Entwicklung im Ukraine-Krieg + Nato-Verteidigungsministertreffen + 14.00 h Selenskyj hält Videoansprache vor US-Kongress + Höchstes UN-Gericht urteilt in Den Haag über Klage der Ukraine gegen Russland 11:00 DEU: Online-Pk des ifo-Instituts zur Vorstellung des Jahresberichts 2022 der European Economic Advisory Group (EEAG at CESifo) 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zur Gasfernleitungsanbindung zwischen Ungarn und Österreich 14:15 DEU: Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt Eckwerte zum Regierungsentwurf 2023 und den Finanzplan für 2022 bis 2026 vor GBR: Britischer Premierminister Boris Johnson zu Besuch in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten

