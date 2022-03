Termine Unternehmen: 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Call) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Call) 07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Jahreszahlen 07:30 DEU: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Munich Re, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen 07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen 07:30 DEU: Suse, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, Frankfurt) 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk online) 07:45 DEU: Aurelius, Jahreszahlen 08:00 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen 08:00 GBR: Accenture, Q2-Zahlen 08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (11.00 h Pressecall) 09:30 DEU: BMW, Analyst und Investor Day 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: Voltabox, ao Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: VCI, Wirtschafts-Pk mit Q4 Konjunkturbericht 10:30 DEU: Datev, Jahres-Pk 11:00 DEU: Audi, Jahres-Pk (online) 13:00 DEU: Morphosys, Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen 17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen 17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert) 21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe: DNK: Danske Bank, Hauptversammlung FRA: Believe Music, Jahreszahlen Termine Konjunktur: 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 01/22 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/22 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 02/22 09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig) 09:00 ESP: Arbeitskosten Q4/21 09:30 DEU: Kieler Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose 11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig) 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/21 12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 DEU: Leibniz-Institut (IWH) versendet Konjunkturprognose zum Frühjahr 2022 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 02/22 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 03/22 14:15 USA: Industrieproduktion 02/22 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/22 - Sonstige Termine: UKR/RUS/DEU: Entwicklung im Ukraine-Krieg PARIS: + 11.00 Die OECD stellt ihre Analyse der Auswirkungen und Politikimplikationen des Krieges in der Ukraine vor BERLIN: + 09.00 Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Selenskyj an den Bundestag + 11.30 Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin; Statements vor dem Gespräch geplant + 15.00 Aktuelle Stunde im Bundestag zur Lage der ukrainischen Flüchtlinge + 1400 Ministerpräsidentenkonferenz, Themen sind u.a. die in Folge des Krieges gestiegenen Energiepreise sowie die Versorgung von Flüchtlingen + Türkischer Aussenminister Cavusoglu reist in Ukraine 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Rechten von Leiharbeitnehmern. 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu erster Entschädigungsklage wegen des Corona-Lockdowns 10:15 DEU: Konferenz: "The ECB and Its Watchers" (per Livestream) u.a. mit einer Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, mit EZB-Chefvolkswirt Lane (11.15 h) und EZB-Direktorin Schnabel (13.45 h), Frankfurt 11:00 DEU: Pk Verband der Bau- und Rohstoffindustrie zur Rohstoffstrategie 2022 FRA: Informelle Konferenz der EU-Ministerinnen und Minister für Tourismus EUR: Kohäsionsforum mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)