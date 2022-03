TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU Leoni, Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Bilanz-Pk per Call) 07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen 08:00 DEU: OHB, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk online) 08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen 09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-P) 11:00 DEU: Volkswagen Finanzdienstleistungen, Jahrespressegespräch, Frankfurt 11:00 DEU: Hansgrohe Group, Bilanz-Pk (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Software, Geschäftsbericht DEU: FMC, Geschäftsbericht DEU: MTU, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 01/22 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/22 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/22 08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 02/22 10:00 DEU: Ifo Konjunkturprognose 15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/22 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/22 (vorab) - Sonstige Termine BEL: Sozialgipfel zu Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. DEU/UKR/RUS: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg + 14.00 Pk Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum Sondergipfel am Donnerstag + 15.00 Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht live per Video aus Kiew vor französischem Abgeordnetenhaus +17.30 Sonder-Innenministerkonferenz von Bund und Ländern zur Ukraine-Krise in Brüssel + US-Präsident Biden bricht nach Brüssel auf + UN-Vollversammlung soll zu Beratungen über eine weitere Resolution zum Krieg Russlands in der Ukraine zusammenkommen + Generaldebatte im Bundestag 10.00 EU-Kommission präsentiert Vorschläge zur Bewältigung der Kriegsfolgen auf die Agrarmärkte. + 14.00 Ministersitzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) (bis 24.03.) 15:00 EUR: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments + 17.30 Gastrede des kanadischen Premierministers Justin Trudeau + 18.45 Pk mit EP-Präsidentin Roberta Metsola 13:00 CHE: BIZ, Abschluss Innovation Summit

