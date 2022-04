Termine Unternehmen 07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Bauer, Jahreszahlen (endgültig) (10.00 Bilanz-Pk online) 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online) - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen (detailliert) Termine Konjunktur 06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/22 07:00 JPN: Frühindikatoren 02/22 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 02/22 08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (Vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2021 09:00 HUN: Handelsbilanz 02/22 (vorläufig) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/22 12:00 IRL: Industrieproduktion 02/22 12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/22 13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 10.3.22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 21:00 USA: Konsumentenkredite 02/22 - Sonstige Termine 09:00 DEU: Bundestag mit Entscheidung über allgemeine Impfpflicht 09:00 DEU: BGH entscheidet zur finanziellen Beteiligung eines früheren Konstruktionsleiters am Erfolg des Porsche 911 09:30 DEU: Online-Pk Google und Handelsverband Deutschland (HDE) zu Studienergebnissen und Bekanntgabe der erfolgreichsten Händler Deutschlands 11:00 EUR: EU-Agrarminister beraten über Ukraine-Krieg und CO2-Abbau 12:00 DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Thema sind die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Unter anderem wird es bei dieser Sonder-MPK um die Flüchtlingsverteilung und Finanzierungsfragen gehen. + 15.00 Beginn der Bund-Länder-Runde mit Scholz + nachmittags Pk mit Scholz, dem MPK-Vorsitzenden und NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) sowie der stellvertretenden MPK-Vorsitzenden, Berlins Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) + Statement von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow 12:30 DEU: Mercedes-Benz-Vorstandsmitglied Markus Schäfer äussert sich zum Software-Standort Sindelfingen 16:30 USA: US-Finanzministerin Janet Yellen spricht an einer Universität zur Regulierung digitaler Währungen und Vermögenswerte 17:00 DEU: Pk der Fahrradwirtschaftsverbände zu Aussichten der Branche im Vorfeld des parlamentarischen Abends mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), den Geschäftsführern Uwe Wöll (VSF - Verbund Service und Fahrrad), Burkhard Stork (ZIV), Wasilis von Rauch (Zukunft Fahrrad) sowie die Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes UKR/GRC: Ukrainischer Präsident Selenskyj spricht per Video-Schalte zum griechischen Parlament GBR: Britische Regierung will ihre Energie-Strategie vorstellen BEL: Nato-Aussenministertreffen (2. und letzter Tag) Thema sind u.a. die Planungen für eine verstärkte Abschreckung Russlands in Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Arbeiten an dem neuen strategischen Konzept der Nato + 07.30 Ankunft der Minister + 09.30 Arbeitssitzung mit Gästen aus Partnerländern + 13.00 Arbeitssitzung + 15.45 Pk Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

