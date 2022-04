Termine Unternehmen 07:00 SWE: LM Ericsson, Q1-Zahlen 07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung 08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz 10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen Q1/22 und 03/22 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen 12:45 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen Termine Konjunktur 08:00 DEU: Insolvenzen 01/22 und Trendindikator 03/22 08:00 DEU: Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe 02/22 08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/22 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 USA: IWF-Chefin spricht vor gemeinsamer Frühjahrstagung mit Weltbank 16:00 USA: Lagerbestände 02/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (vorab) - Sonstige Termine 11:30 DEU: Pk zur Zwischenbilanz für Batteriezug von Alstom und Deutscher Bahn - Hinweis DNK/NOR: Feiertag, Börse geschlossen USA: US-Anleihenmarkt bis 20.00 h

