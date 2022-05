Termine Unternehmen 06:55 DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.05 h Pressecall) 09:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Südzucker, Bilanz-Pk, Mannheim 10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update "The Economics of Desire" 15:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung (online) 19:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online) 22:00 USA: AT&T, Hauptversammlung - Ohne genaue Zeitangabe FRA: Vallourec, Q1-Zahlen USA: Applied Materials, Q2-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 03/22 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/22 08:00 DEU: Destatis: Elektroautos in Deutschland: Produktion, Aussenhandel, Fahrzeugbestand, Jahr 2021 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/22 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 14.4.22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Index 05/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/22 16:00 USA: Frühindikator 04/22 - Sonstige Termine 09:00 DEU: Bundestag mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum bevorstehenden EU-Gipfel 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Ort der Sozialversicherungspflicht bei Flugpersonal 11:00 DEU: Institut der deutschen Wirtschaft: 29. Finanzmarkt-Round-Table: Pandemie, Krieg, Energiekrise und Stagflation - die EZB unter Zugzwang (Online-Veranstaltung) 12:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie (hybrid) Unter dem Motto "Digital. Grün. Für Sie" werden die ökonomischen, ökologischen und sozialen Schlüsselthemen der Branche im Fokus stehen. 13:00 DEU: Präsentation des Tiny House von Continental. DEU: Fortsetzung Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs DEU: Treffen der G7 Gesundheitsministerinnen und -minister + 13.30 Statement Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze + 14.30 Pk Schulze zu Ergebnissen des Treffens der G7 Entwicklungsminister

