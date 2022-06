Termine Unternehmen 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung (online) 16:00 USA: American Airlines, Hauptversammlung 16:00 USA: Spotify, Investor Day 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung FRA: Pernod Ricard, Capital Markets Day USA: Campbell Soup, Q3-Zahlen Termine Konjunktur 06:30 JPN: Insolvenzen 06/22 08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22 08:45 FRA: Handelsbilanz 06/22 09:00 HUN: Industrieproduktion 04/22 09:00 HUN: Verbraucherpreise 05/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/22 11:00 EUR: OECD Wirtschaftsausblick 06/22 11:00 EUR: Beschäftigung Q1/22 (endgültig) 11:00 EUR: BIP Q1/22 (3. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 06/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine DEU: 2. Handelsblatt Wasserstoff Gipfel 2022 (bis 9.6.22), Essen 09:00 CHN: EU-Handelskammer in Peking legt Bericht zur Rolle europäischer Unternehmen in Chinas Innovation vor 09:00 DEU: Verwaltungsgericht Münster verhandelt Streit um Rundfunkgebühren, Münster 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht begründet Entscheidung zur Nichtzulassung der Deutschen Zentrumspartei zur Bundestagswahl 2021 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Markenstreit um Think Different, Luxemburg 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu britischen Steuervergünstigungen für multinationale Unternehmen, Luxemburg 11:00 DEU: Pk OECD zu Wirtschaftsausblick und Ministerrat mit OECD-Generalsekretär Mathias Cormann und OECD-Chefökonomin Laurence Boone 11:00 DEU: Pk Verdi zum aktuellen Stand der Tarifverhandlungen für rund 12 000 Beschäftigte an deutschen Seehäfen 14:00 ITA: Online-Konferenz zu Krise der Ernährungssicherung wegen Ukraine-Krieg Italiens Aussenminister Luigi Di Maio leitet das Treffen, bei dem Deutschland wegen seines G7-Vorsitzes den Co-Vorsitz hält. Die zuständigen Minister aus 24 Ländern schalteten sich dazu. Äussern will sich auch der Chef der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen (UN), Qu Dongyu. ++10.00 Pressestatement von Di Maio und Qu via Youtube 15:00 DEU: Stellungnahme des Corona-Expertenrats der Bundesregierung "Vorbereitung auf Herbst/Winter 2022/23" USA: Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) + 17.00 US-Präsident Joe Biden eröffnet das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs aus Nord-, Süd- und Zentralamerika sowie der Karibik.

