Termine Unternehmen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 07/22 22:00 CHE: Deutsche-Börse-Tochter Qontigo mit Entscheidung über Index-Zusammensetzung EuroStoxx 50, Stoxx 50 und Stoxx 600 DEU: Compugroup Medical, Kapitalmarkttag USA: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen USA: PKW Absatz 08/22 Termine Konjunktur 01:50 JPN: Investitionen Q2/22 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 07/22 09:00 AUT: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/22 11:00 ITA: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) Q2/22 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 07/22 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/22 - Sonstige Termine 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu Stromeinsparungen durch Smart-Home-Technologien mit Bitkom-Präsident Achim Berg DEU: Energieeinsparverordnung tritt in Kraft 17:00 UX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Frage, ob die EU- Institutionen trotz Corona ihre Aufgaben erfüllen konnten. NLD: EMA-Entscheidung über Zulassung von Impfstoff gegen Omikron-Subtyp BA.1 erwartet

