Tagevorschau International

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen ab 14.30 DEU: Bayer Pharma Medientag TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Investor, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 01/22 00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/21 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/21 10:00 POL: Industriepoduktion 12/21 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/22 11:00 EUR: Öffentlicher Schuldenstand Q3/21 11:00 EUR: Öffentliches Defizit Q3/21 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/22 (vorab) 16:00 USA: Frühindikator 12/21 EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien EUR: Moody's Ratingergebnis Herzegovina, Bosnien SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Erste Klausurtagung des neuen Bundeskabinetts (ganztägig) + 08.45 Auftakt-Statement Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + ab 17.00 Pressestatements Scholz, Habeck und Lindner zu den Ergebnissen CH: Abschluss "The Davos Agenda" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums + 09.00 Australiens Premierminister Scott Morrison + 11.00 Nigerias Vizepräsident Yemi Osinbajo + 13.30 "Global Economic Outlook" u.a. mit EZB-Chefin Christine Lagarde + 15.00 "Building Future Preparedness" + 16.30 "Accelerating a Nature-Positive Economy for People and Planet" + 17.30 US-Finanzministerin Janet Yellen USA/JPN: Video-Schalte von US-Präsident Joe Biden mit Japans Ministerpräsident USA: Ansprache von US-Präsident Joe Biden bei einer Tagung von Bürgermeistern

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

(AWP)