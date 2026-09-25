Nach der Fusion werde WISeQey das «überlebende» Unternehmen aus der Fusion sein, heisst es weiter. Bereits am 9. September hatten die Aktionäre von Wisekey an einer ausserordentlichen GV für den Zusammenschluss gestimmt.
Ferner gab Wisekey auch das Ergebnis des Aktienumtausches bekannt. Demnach wurden 5180 Klasse-B-Aktien von Wisekey in Klasse-B-Aktien von WISeQey gewandelt. Die verbleibenden Wisekey-B-Aktien und ADS wurden in 4'176'654 WISeQey-Stammaktien überführt. Aus den A-Aktien von Wisekey wurden 1'819'060 F-Aktien.
Noch unterliegt die Fusion aber den nötigen behördlichen Genehmigungen und stehe unter dem Vorbehalt der Erfüllung der Fusionsbedingungen. Zu einem späteren Zeitpunkt wolle das Unternehmen informieren, wann der Handel der neuen WISeQey-Stammaktien an der Schweizer Börse SIX und der Nasdaq aufgenommen werden wird.
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(AWP)