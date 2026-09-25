Bereits am 9. September hatten die Aktionäre von Wisekey an einer ausserordentlichen GV für den Zusammenschluss gestimmt. Noch unterliegt die Fusion aber den nötigen behördlichen Genehmigungen und stehe unter dem Vorbehalt der Erfüllung der Fusionsbedingungen. Zu einem späteren Zeitpunkt wolle das Unternehmen informieren, wann der Handel der neuen WISeQey-Stammaktien an der Schweizer Börse SIX und der Nasdaq aufgenommen werden wird.