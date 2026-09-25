Nach der Fusion werde WISeQey das «überlebende» Unternehmen aus der Fusion sein. «WISeQey wird infolge der Verschmelzung die fortbestehende juristische Person sein, über die die Gruppe ihre Aktivitäten fortsetzen wird», teilte das Unternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Das «Q» in WISeQey soll dabei den aktuellen Fokus auf die Quantentechnologie unterstreichen.