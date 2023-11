Die Firmen, die neu am Hauptsitz in Genf zusammengeführt werden, sind Sealsq, Wisekey Semiconductors, Wisekey SA, Wisesat.Space sowie Wise.Art. Im Sommer hatte Wisekey angekündigt, neu als Holding mit mehreren operativen Tochtergesellschaften zu agieren und diese dann einzeln und schrittweise an die Börse bringen zu wollen. Sealsq ist bereits an der US-Technologiebörse Nasdaq kotiert.