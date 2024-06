Der Cybersicherheits-Spezialist Wisekey und die Tochtergesellschaft Sealsq haben in Spanien gemeinsam mit den auf Anwendungen zum Internet der Dinge (IoT) spezialisierten Firmen Odin Solutions und TProtege eine Joint-Venture-Firma gegründet. An der Firma Quantix EdgeS seien Wisekey sowie Odin und TProtege je zur Hälfte beteiligt, hiess es am Donnerstag in einer Mitteilung.