Die Transaktion unterliegt noch behördlichen Prüfungen und weiteren Abschlussbedingungen, wie das Cyber-Sicherheitsunternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion sollen sowohl «WISeSat» als auch Columbus Acquisition Tochtergesellschaften einer neuen Holding werden. Die kombinierte Gesellschaft soll unter dem Börsenkürzel «WSAT» an der Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden.