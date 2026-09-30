Parallel bekräftigte Wisekey die Pläne für den Umbau der Grupp. Geplant sind unter anderem eine direkte Kotierung der künftigen Holding mit Namen WISeQey an der Nasdaq und der SIX sowie weitere Schritte zur Verselbstständigung der Geschäftsbereiche WISeSat und Quantisimo. Die geplante Quantisimo-Transaktion mit GigCapital8 soll eine eigenständige Plattform für Quantentechnologien schaffen und bis zum ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden.