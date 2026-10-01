Die bisherigen B-Aktien von Wisekey werden noch bis Freitag an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Ab Montag, dem 5. Oktober, sollen die Aktien der neuen Wiseqey unter dem Kürzel «WQEY» sowohl an der SIX als auch an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden. Für jede bisherige B-Aktie erhalten Anleger grundsätzlich eine Aktie der neuen Gesellschaft.