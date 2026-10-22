Die Plattform kombiniere verschiedene Sicherheitstechnologien des Konzerns, darunter digitale Identitätsnachweise, elektronische Signaturen und quantenresistente Verschlüsselungstechnologien der Tochtergesellschaft Sealsq, teilte Wiseqey am Donnerstag mit. So soll etwa überprüft werden können, in wessen Auftrag ein KI-Agent handelt und welche Aktionen er ausführen darf.
In den kommenden Monaten will Wiseqey die Plattform auch für externe Entwickler öffnen. Diese sollen ihre eigenen KI-Anwendungen über entsprechende Schnittstellen mit Wismind.AI verbinden können. Weitere Einzelheiten zum Entwicklerprogramm will das Unternehmen im November an den Quantum Days in Cannes vorstellen.
Zudem soll die Plattform schrittweise innerhalb des Wiseqey-Konzerns eingeführt werden. Geplant ist der Einsatz von KI-Agenten unter anderem im Kundendienst, in der IT, im Finanzwesen und in der Logistik. Den Anfang sollen einzelne Pilotprojekte machen.
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(AWP)