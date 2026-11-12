Nach mehr als acht Monaten hatten sich am Dienstag und Mittwoch erstmals wieder eine ukrainische und eine russische Delegation unter US-Vermittlung in Abu Dhabi zu direkten Gesprächen über ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegenüber gesessen. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und Witkoff reisten anschliessend nach Moskau weiter, wo sie Putin trafen.
Der Kremlchef bekräftigte dabei russische Gebietsforderungen. Ausserdem schlug er eine zeitlich begrenzte Waffenruhe für die Donbass-Stadt Kostjantyniwka vor, um von dort wie zuletzt aus der von Moskau besetzten Frontstadt Oleschky Zivilisten zu evakuieren. Allerdings ist die Lage in Kostjantyniwka nicht so eindeutig wie in Oleschky. Es gibt dort Militärbloggern zufolge immer noch Stellungen ukrainischer Soldaten.
Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow bezeichnete die Gespräche mit den US-Unterhändlern als konstruktiv und inhaltsreich. Er sagte zudem, dass bei einem geplanten Treffen von Putin und Trump beim Apec-Gipfel der Region Asien/Pazifik in China in der kommenden Woche Beratungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs fortgesetzt würden./ksr/DP/he
(AWP)