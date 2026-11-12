Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sieht der US-Sondergesandte Steve Witkoff Bewegung. «Ich glaube, es wurden Fortschritte erzielt», sagte er dem Sender CNN nach einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau. Mit Blick auf die Gespräche der Ukraine, Russlands und den USA in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch fügte er hinzu, niemand habe gedacht, dass diese dreiseitigen Gespräche wieder aufgenommen würden. Das sei aber geschehen. «Wir haben einen neuen Termin vereinbart noch dazu», sagte er, ohne Details zu nennen. Die Äusserung lässt sich als mögliche Ankündigung eines neuen Treffens der drei Länder verstehen.