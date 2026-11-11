«Wir müssen die Europäer mit am Tisch haben», sagte Kushner. Die EU und auch die Nato müssten ein «integraler Bestandteil» von Verhandlungen über ein Kriegsende sein. Zur Debatte darüber, wer die EU-Staaten bei den Gesprächen vertritt, sagte Kushner: «Wenn Europa eine Person identifizieren könnte, die in seinem Namen spricht, wäre das ein grösserer Erfolg, als die Russen dazu zu bringen, es zu beteiligen.»