Der Rückgang des Eigentumsaufschlags sei regional breit abgestützt. In den Kantonen Bern, Solothurn, Aargau, Schaffhausen und Thurgau liege er vielerorts schon unter 5 Prozent und in einigen Regionen der Kantone Waadt, Freiburg und Wallis besteht bereits wieder ein Eigentumsabschlag. Dagegen bleibt der Aufschlag in den Bergregionen generell hoch.