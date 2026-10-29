Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung auch hier bei jungen Erwachsenen. Der jährliche Nettozuzug der 15- bis 34-Jährigen aus anderen Kantonen nach Zürich hat sich gegenüber der Zeit vor der Pandemie auf rund 2750 Personen halbiert. Gleichzeitig sinkt seit 2022 der Anteil der allein lebenden jungen Erwachsenen, insbesondere in Zürich, Schwyz und Zug.