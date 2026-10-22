Besonders deutlich zeige sich die Entwicklung in Zürich. Die Stadt verzeichnete den Zahlen nach zwischen 2021 und 2025 eine Nettozuwanderung aus dem Ausland von fast 38'000 Personen. Gleichzeitig verlor sie im Austausch mit anderen Gemeinden per Saldo rund 21'500 Personen - so viele wie noch nie.