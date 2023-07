So stiegen die Mieten bei neu abgeschlossenen Mietverträgen bei Neubauwohnungen schweizweit von April bis Juni im Vergleich zum ersten Quartal um 2,1 Prozent, wie das Beratungsunternehmen Fahrländer am Freitag mitteilte. Bei Altbauwohnungen beträgt der Anstieg 1,3 Prozent. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor einem Jahr beläuft sich das Plus bei Neubauwohnungen auf 2,0 Prozent. Bei Altbauwohnungen sind es +0,8 Prozent.