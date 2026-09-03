In den Monaten Januar und Juni steigerte Wolffkran den Nettoumsatz um gut ein Fünftel auf 127,6 Millionen Euro. Während sich das Geschäft etwa in den USA oder in Deutschland erholt habe, sei der Nahe Osten stark durch den dortigen Konflikt gebremst worden, unter anderem auch wegen blockierter Hafenzugänge.