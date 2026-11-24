Die USA hätten am 11. März 2026 eine Untersuchung basierend auf Section 301 des US Trade Act gegen die Schweiz sowie 15 weitere Handelspartner zu angeblichen Überkapazitäten in der industriellen Produktion eröffnet, hielt das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP fest. Die Resultate dazu seien noch ausstehend. Der Schweiz lägen aktuell keine neuen offiziellen Publikationen seitens der USA zur Untersuchung vor.
Von den Zollerhöhungen seien Staaten betroffen, die ihre Industrie nach Ansicht Washingtons mit Subventionen und staatlichen Hilfen übermässig förderten, hiess es im Bericht. Dadurch entstehe eine Überproduktion, die zu günstigen Exporten führe und US-Unternehmen unter Druck setze.
Die neuen Zölle würden vom US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer nach monatelangen Untersuchungen zu den Industriesubventionen in China, den EU-Staaten und Ländern wie Japan oder Südkorea vorgestellt. Sie sollen einen Grossteil der Warenimporte in die USA umfassen. Für Stahl, Aluminium und Autos könnten aber Ausnahmen gelten, da diese bereits mit separaten Zöllen belegt seien. Die Höhe der zusätzlichen Zölle sei noch offen.
Für Schweizer Güter gilt seit Ende Juli in den USA allgemein ein Einfuhrzoll von 12,5 Prozent. Die meisten Importe aus der EU werden in den USA zu 10 Prozent verzollt, während für China deutlich höhere Zölle zumeist von 50 Prozent gelten.
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(AWP)