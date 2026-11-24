Die neuen Zölle würden vom US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer nach monatelangen Untersuchungen zu den Industriesubventionen in China, den EU-Staaten und Ländern wie Japan oder Südkorea vorgestellt. Sie sollen einen Grossteil der Warenimporte in die USA umfassen. Für Stahl, Aluminium und Autos könnten aber Ausnahmen gelten, da diese bereits mit separaten Zöllen belegt seien. Die Höhe der zusätzlichen Zölle sei noch offen.