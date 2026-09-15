Im negativsten Szenario, einer fortschreitenden Erosion des Systems, könnte das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2050 um 9,8 Prozentpunkte niedriger ausfallen als im bestmöglichen Fall. Eine Fragmentierung des Welthandels in Blöcke würde das BIP um 5,1 Prozent schmälern. Eine Welt ganz ohne die WTO und nur mit einem Netz von Freihandelsabkommen würde zu einem Rückgang von fast 7 Prozent führen, während die Exporte um 26,9 Prozent einbrechen würden.