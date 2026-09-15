WTO in der Krise

Die WTO steckt seit Jahren in der Krise. Zuletzt wurde 2001 eine grosse multilaterale Verhandlungsrunde gestartet, die Doha-Runde. Sie ist aber gescheitert. Sie sollte Entwicklungs- und Schwellenländer stärker in den Welthandel integrieren. Unter anderem kritisieren viele Länder, die mit China auf dem Weltmarkt konkurrieren, dass das Land bis heute mit dem Status «Entwicklungsland» und damit verbundenen Vorteilen in der WTO ist. Ebenso ist umstritten, wie mit der Staatskontrolle vieler Firmen in manchen Ländern umgegangen werden soll. Weder die Reformbemühungen der Botschafter am Sitz in Genf noch die jüngsten Ministertreffen haben Fortschritte gebracht./oe/DP/jha