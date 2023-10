Ein Raketeneinschlag bei einer Klinik im Gazastreifen mit möglicherweise Hunderten Toten hat den Besuch von US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in Israel überschattet. Die Bilder von Toten und Verletzten bei der Al-Ahli-Klinik lösten vor allem in arabischen und islamischen Ländern grosse Wut aus. Dort und auch in Deutschland kam es zu anti-israelischen Demonstrationen.

18.10.2023 19:39