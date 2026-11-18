Umarmungen bei Besuchen von Staatschefs oder diplomatischen Treffen sind in China höchst selten und blieben bislang etwa Gästen aus Russland vorbehalten. 2024 umarmten sich Xi und der Kremlchef Wladimir Putin in Peking. Putin war auch zum Apec-Treffen nach Shenzhen gereist. Xi bezeichnet ihn schon länger als «alten Freund». Allerdings hatte Xi am Vortag Putin nicht am Flughafen abgeholt, sondern der oft als «rechte Hand» von Xi bezeichnete Stabschef Cai Qi.