Kurz zuvor hatte Xi während einer Teezeremonie im Weissen Haus in Washington gesagt, in diesem Jahr gebe es noch zwei Möglichkeiten für ein Treffen. Eine sei der Wirtschaftsgipfel der Apec-Staaten in China, die andere der G20-Gipfel in den USA. «Wir laden den Präsidenten und seine Frau ein, China zu besuchen», sagte Xi.