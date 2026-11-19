Allerdings erweitern auch die Chinesen ihr Arsenal immer weiter. Peking betont, sich daran zu halten, nicht zuerst zur Atomwaffe zu greifen. Das Land rechtfertigt seine atomare Aufrüstung immer wieder mit Selbstverteidigung und verweist darauf, seine nuklearen Fähigkeiten auf einem für die nationale Sicherheit nötigen Mindestniveau zu halten./jon/DP/jha