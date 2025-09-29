Der höhere Verlust sei eine Folge der gestiegenen Kosten, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend. Diese seien nicht zuletzt deshalb in Kauf genommen worden, um das Wachstum anzukurbeln. Die Einnahmen stiegen denn auch auf 3,9 Millionen, nachdem es im Vorjahr keine nennenswerten Umsätze gab.