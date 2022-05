Yourhappybox: Das Lieferabo für Mütter

Die Business-Idee

Spannungsgefühl in den Brüsten, zwickende Hosen, Morgenübelkeit – die meisten Schwangeren kennen das. «Doch gerade beim ersten Kind wissen viele noch nicht, welche Produkte es gibt, die helfen können», sagt Bianca Vögeli. Sie hat Yourhappybox gegründet und will Frauen mit vier verschiedenen Notfallboxen durch diese intensive Zeit begleiten. In den Boxen enthalten sind ausgewählte Vitamine, Tees und Öle für die Schwangerschaft und die Stillzeit, wärmende Kirschkernkissen und kühlende Stilleinlagen sowie BH- und Hosenverlängerungen. «Aber es gibt auch immer ein paar Sachen, die Spass machen», verspricht Vögeli – etwa eine Einwegkamera für Erinnerungsfotos, Abziehtattoos für den Babybauch oder Schweizer Schoggi für die Nerven.

Die Gründer

Bianca Vögeli kommt beruflich eigentlich aus der Corporate-Welt. Bei Pricewaterhousecoopers absolvierte sie ihre Lehrjahre. Danach baute sie in Boston ein Unternehmen und später in Europa die Colosseum-Dentalkette mit auf. «Durch meine eigene Schwangerschaft hatte ich selbst erste Berührungspunkte mit dem Thema», sagt sie. «Mein zeitintensiver und anspruchsvoller Job gab mir aber nur wenig Raum, mich so mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie ich es gerne gewollt hätte.» Die Businessidee, Pakete mit essenziellen Produkten für die Schwangerschaft zusammenzustellen, war geboren. Im Austausch mit Hebammen, Gynäkologen, Müttern und Vätern stellte sie die Boxen zusammen. Ende September 2021 gründete sie die Happybox GmbH in Meilen. «Der Gedanke, Frauen in dieser herausfordernden und von Veränderung geprägten Zeit zu helfen, motiviert mich sehr», so Vögeli.

Der Markt

Unzählige Produkte und Geschenkboxen für werdende Mütter hat der Markt auch in der Schweiz zu bieten. Detailhändler wie die Migros oder Drogerieketten wie Müller verschenken sogar Willkommenspakete mit Produktmustern aus ihrem Babysortiment. DACH-weit mischen Startups den Babymarkt zusätzlich auf. Neben Kinderkleidung und Babyartikeln zum Mieten, etwa von Oïoïoï Baby oder Gaia Children, oder natürlichen Babybreis von Yamo bietet das deutsche Jungunternehmen Baybies Pflegeprodukte für Mamas und Neugeborene.

Bianca Vögeli kombiniert in ihren Boxen – passend zum jeweiligen Schwangerschaftstrimester – praktische Helfer und nette Kleinigkeiten. «Wir arbeiten, wo es geht, mit Schweizer Familienunternehmen zusammen, um nachhaltig zu wirtschaften und regionale Produzenten zu unterstützen», betont die Gründerin. Vitamine und Mikronährstoffe kommen etwa vom Rapperswiler Familienunternehmen Burgerstein, die Schokolade von der Manufaktur La Flor aus Zürich, Öle von Farfalla aus Uster und die Teemischungen von Teewerk aus Tägerwilen bei Kreuzlingen.

Das Kapital

So ganz günstig sind die Yourhappyboxen nicht, sie kosten zwischen 120 und 195 Franken. Ausgewählte Produkte können im eigenen Online-Shop ebenfalls nachgekauft werden. «Bisher bin ich noch komplett selbstfinanziert», sagt Bianca Vögeli, die erst vor einigen Wochen ihre Festanstellung aufgegeben hat, um sich nun zu 100 Prozent ihrem Jungunternehmen widmen zu können. «Je nachdem, wie schnell ich wachsen möchte, muss ich mir bald über die Öffnung für Investoren Gedanken machen.»

Die Chance

Noch in diesem Jahr will Vögeli mit Yourhappybox nach Österreich und Deutschland expandieren. «Aber langfristig ist meine Vision noch viel grösser – die Schwangerschaft ist nur der Anfang», sagt die Geschäftsführerin, «ich will Frauen durch alle Life-Changing-Moments, von der Pubertät über die Menopause mit hin zu den Golden-Girls-Jahren, begleiten.»