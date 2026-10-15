Der Musikstreaming-Marktführer Spotify unterdessen führte im August die Kennzeichnung von Künstler-Profilen als «AI Persona» ein. Dabei können entweder die Menschen hinter der Musik selbst angeben, dass KI im Spiel ist - oder Spotify wird selbst einen Hinweis platzieren, wenn sich in Profilen von Künstlicher Intelligenz generierte Porträts finden.