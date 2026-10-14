Konkret soll die SmartPilot-Technologie von Ypsomed, die den YpsoMate-Autoinjektor digital vernetzt, in die Patientenplattform MyTherapy von Smartpatient integriert werden, wie das Medizinaltechnik-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit sollen Daten zur Verabreichung von Medikamenten automatisch erfasst und für die weitere Betreuung von Patienten mit chronischen Erkrankungen genutzt werden können.