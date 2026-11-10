Die Zahl der Apotheken in Deutschland geht weiter zurück. Ende September gab es 16.444 Apotheken und damit 157 weniger als zum Jahreswechsel, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) mitteilte. Dabei standen seit Anfang Januar 47 Neueröffnungen 204 Schliessungen gegenüber. Das Minus fiel damit schwächer aus als in den ersten neun Monaten 2025 mit damals 355 Schliessungen. Erfasst werden jeweils Hauptapotheken und Filialen, von denen es bis zu drei geben kann.