Verbandspräsident Thomas Preis sagte mit Blick auf den sinkenden Trend: «So darf es nicht weitergehen.» Immer mehr Menschen müssten weitere Wege zur nächsten Apotheke in Kauf nehmen. Mit Sorge sehe man auf das Jahresende, denn im vierten Quartal erfolgten erfahrungsgemäss die meisten Schliessungen. Die niedrige Zahl der Neueröffnungen zeige, dass es für junge Apothekerinnen und Apotheker immer noch zu unattraktiv sei, neue Standorte aufzubauen.
Höhere Vergütungen - und Einsparungen
Die Bundesregierung hatte gerade eine lange ausgebliebene Erhöhung beim Honorar umgesetzt. Ein Fix-Bestandteil der Vergütung für rezeptpflichtige Medikamente wurde zum 1. Juli von 8,35 Euro pro Packung auf 9,00 Euro erhöht. Zum 1. Januar 2027 soll eine Anhebung auf 9,50 Euro folgen. Zugleich sind auch Apotheken von einem Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge betroffen, das Ausgabenbremsen im gesamten Gesundheitswesen vorsieht./sam/DP/jha
(AWP)