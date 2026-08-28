Wenig Chancen eine neue Beschäftigung zu finden

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt der Bundesagentur zufolge weiterhin verhalten. Im August waren 656.000 offene Stellen bei der Behörde gemeldet - aber immerhin 3.000 mehr als im Juli und 25.000 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nahm von Mai auf Juni nach einer Hochrechnung zwar saisonbereinigt um 1.000 zu, im Vorjahresvergleich ergab sich aber ein Minus von 73.000. Auch die konjunkturelle Kurzarbeit liegt nach wie vor auf etwas erhöhtem Niveau.