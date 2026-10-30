Ausbildungsmarkt angespannt

Von Oktober 2025 bis September 2026 seien den Arbeitsagenturen und den Jobcentern insgesamt 469.000 Lehrstellen gemeldet worden, darunter 453.000 betriebliche. Das sind 31.000 weniger als im Vorjahr. Demgegenüber stehen 447.000 Bewerberinnen und Bewerber, die eine Ausbildungsvermittlung in Anspruch genommen hätten - 3.000 mehr als im Vorjahr. Tatsächlich begonnen haben eine Berufsausbildung bis Ende September aber nur 179.000 junge Leute, 12.000 weniger als im Vorjahr. Der Anteil von 40 Prozent ist nach Angaben der Bundesagentur der geringste seit der Wiedervereinigung./dm/DP/mis