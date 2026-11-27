Empfänger von Grundsicherung werden weniger

1,068 Millionen Menschen erhielten im November Arbeitslosengeld. Das sind 84.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung belief sich um November auf 3,646 Millionen Menschen - 162.000 weniger als vor einem Jahr. 6,7 Prozent aller in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig. Allerdings sind nicht alle Leistungsberechtigten ohne Job - viele stocken ihre Bezüge über Hilfeleistungen auf, um ans Existenzminimum zu kommen.