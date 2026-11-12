Im August 2026 gab es schweizweit noch 455 Standorte, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Immobilienberaters Wüest Partner hervorgeht. Das sind 9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zuvor war das Angebot kräftig gewachsen: 2017, als die Zahl erstmals erhoben wurde, hatte es erst knapp 130 Standorte gegeben, 2025 waren es dann rund 500.