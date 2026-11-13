Mehr neue Gewerbebetriebe

Gleichzeitig ist in Deutschland die Zahl der Betriebsneugründungen gestiegen. In den ersten neun Monaten liessen bei 103.700 Firmen die Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine grössere wirtschaftliche Bedeutung schliessen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und vor allem auch deutlich mehr als die 72.500 vollständigen Betriebsaufgaben in dieser Kategorie. Einschliesslich der kleineren Betriebe wurden in den ersten drei Quartalen in Deutschland 525.100 Gewerbe neu gegründet. Das waren 7,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./ceb/DP/mis