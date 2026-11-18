In dem Quartal setzte sich der Abwärtstrend bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit fort. Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 167.000 auf 42,07 Millionen Personen. Die Zahl der Selbstständigen einschliesslich mithelfender Familienangehöriger ging ebenfalls zurück. Ihre Zahl sank um 55.000 Personen auf 3,60 Millionen.