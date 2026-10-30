Im Oktober wurden laut der Analyse insgesamt 4635 neue Unternehmen ins Schweizer Handelsregister eingetragen. Das waren 4,1 Prozent mehr als im September. Bereits damals war die Zahl der Neugründungen gestiegen.
Gleichzeitig wurden im Berichtsmonat 2539 Firmen aus dem Handelsregister gelöscht, wie es weiter hiess. Das entspricht einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber September.
Zürich unangefochten an der Spitze
Die Gründungsstatistik wurde auch im Oktober vom Kanton Zürich angeführt. Insgesamt wurden dort 973 neue Firmen ins Handelsregister eingetragen. Dahinter folgten die Kantone Genf mit 389 Neugründungen, Waadt mit 384 und Bern mit 338.
Nach Branchen betrachtet entfielen die meisten Gründungen auf den Bereich Bau und Immobilien (695), gefolgt vom Handel (576) und der Beratung (474). Ebenfalls weit vorne lagen Handwerk und Sanitär (376) sowie IT und Internet (357).
Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Neugründungen im Oktober allerdings zurück, nachdem sie im August und September noch über den jeweiligen Vorjahreswerten gelegen hatten. Gegenüber Oktober 2025 sank ihre Zahl um 3,5 Prozent. Gleichzeitig nahm auch die Zahl der Löschungen aus dem Handelsregister im Vorjahresvergleich um 3,4 Prozent ab.
mk/to
(AWP)