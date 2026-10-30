Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Neugründungen im Oktober allerdings zurück, nachdem sie im August und September noch über den jeweiligen Vorjahreswerten gelegen hatten. Gegenüber Oktober 2025 sank ihre Zahl um 3,5 Prozent. Gleichzeitig nahm auch die Zahl der Löschungen aus dem Handelsregister im Vorjahresvergleich um 3,4 Prozent ab.