Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz ist in den ersten neun Monaten des Jahres um über einen Drittel höher ausgefallen als noch im Vorjahr. Besonders betroffen waren das Baugewerbe, die Gastronomie und der Detailhandel, wie die Wirtschaftsauskunftei Crif am Freitag in einer Analyse schreibt.