Heizen, Bauen, Lagern - Holz hat als nachhaltiger Rohstoff an Bedeutung gewonnen. Mit der erhöhten Nachfrage hat das zuletzt auch viele Diebe angelockt - deutlich mehr als in den Vorjahren. In Baden-Württemberg, Hessen, Berlin, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist nach Angaben der jeweiligen Landeskriminalämter (LKA) die Zahl der Holzdiebstähle gestiegen. In vielen Bundesländern haben sich die Fälle von geklauten Baumstämmen, gefällten Bäumen oder gesägten Hölzern sogar verdoppelt.

25.12.2023 15:13