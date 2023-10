Allein im westafrikanischen Golf von Guinea stieg die Zahl der Vorfälle in den ersten neun Monaten des Jahres von 14 auf 21. «Nicht nur die Entwicklungen im Golf von Guinea, einem Gebiet, in dem die Zahl der Vorfälle in den letzten zwei Jahren eigentlich eher rückläufig waren, sind besorgniserregend», sagte ICC-Germany-Generalsekretär Oliver Wieck. «Auch die Strasse von Singapur gibt weiterhin Anlass zur Sorge.» Dort wurden 33 Vorfälle gemeldet, nach 31 in den ersten neun Monaten des Vorjahres.