Der Bekleidungskonzern Inditex hat in den ersten neun Monaten 2023 dank einer robusten Nachfrage deutlich mehr verdient. Und auch der Start in das wichtige Weihnachtsgeschäft ist gut angelaufen. Die aktuellen Herbst-Winter-Kollektionen würden sehr gut angenommen, teilte der Konzern, zu dem Marken wie Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho oder Pull & Bear gehören, am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. Der Umsatz stieg in den ersten Wochen des vierten Quartals (1. November bis 11. Dezember) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 14 Prozent.

13.12.2023 08:35